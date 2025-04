Justcalcio.com - TS – il sogno di Cambiaso e la sentenza su Motta

2025-04-02 14:35:00 Arrivano conferme da Tuttosport:Andreatra presente e futuro. L’esterno Juve, nonostante l’annata altalenante dei bianconeri, dal punto di vista personale sta vivendo una stagione più che positiva, pur condizionata da qualche problema fisico. Del suo rendimento, della situazione del club con il cambio in panchina ma anche del suo futuro ha parlato proprio l’agente del calciatore, Giovanni Bia. A Tuttomercatoweb il procuratore ha fatto il punto anche sulle voci di mercato attorno a, svelandone in realtà il.a tinte bianconere., parla l’agente: daalla ChampionsCosì l’agente dell’esterno bianconero: “La stagione è stata molto positiva: ha fatto un grande inizio di stagione, con prestazioni meravigliose. Poi ha avuto questo problema enorme alla caviglia che si è trascinato dietro per due mesi, ne era uscito prima di ricaderci contro l’Atalanta con una distorsione.