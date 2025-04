Ilgiornaleditalia.it - Val Kilmer, la scena della partita a beach volley in California tra "Iceman" e "Maverick", nel film Top Gun con Tom Cruise - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dopo la morte dell'attore è tornata virale sui social ladeldel 1986 Valci ha lasciato a 65 anni per le complicazioni di una polmonite. A poche ora dalla morte dell'attore, sui social sono apparsi molti messaggi di cordoglio e post in cui viene ricordato; in particolare è