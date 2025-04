Confindustria Orsini | Dazi l’impatto sarà imponente ma la Ue resti unita ed eviti lo scontro con gli Usa

Leggi su Ildenaro.it

“Bisognerà valutare con molta attenzione iche Trump annuncerà. Per l’Italia il rischio c’è, e il nostro Centro Studi sta quantificandoche”. Lo ha detto in un’intervista alla Stampa il presidente diEmanuele. “I settori oggi più esposti – dice ancora – sono il farmaceutico, l’alimentare e quello delle macchine per la produzione oltre al tessile-moda. L’Europa ha due imperativi categorici: dialogare con tutti, a cominciare dalla nuova amministrazione americana, ed evitare reazioni di pancia che sono controproducenti”. “Se l’Europa – ragiona– alimentasse locon gli Usa, ne beneficerebbe solo la Cina. Quindi le cose da fare subito sono tre: accelerare il taglio dei tassi da parte della Bce perché deprezzerebbe l’euro attutendo l’effetto deiamericani.