Claudia Dionigi sposa Lorenzo Riccardi: l'abito da sogno per il matrimonio

Da Uomini e Donne all’altare: due tra i protagonisti più amati dello show di Maria De Filippi,, sono convolati a nozze nella giornata del 30 novembre. Elegantissima la, che per l’occasione ha scelto un sofisticato abito in pizzo.Ilda favola diNozze da favola per, tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne. L’ex tronista e la sua corteggiatrice si sono detti “sì” nella cornice del Duomo di Nola davanti a 150 amici e parenti. Tra gli “invitati” d’eccezione anche la primogenita della coppia, Maria Vittoria, nata nel 2022, e l’ex tronista Nilufar Addati. Visualizza questo post su Instagram A catturare l’attenzione, oltre all’emozione palpabile dei neosposi, anche il bellissimo abito di