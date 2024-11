Romadailynews.it - Premio ANGI, tornano gli Oscar dell’Innovazione

Milano – Appuntamento con il mondodomani, 29 novembre, per la conferenza stampa di presentazione della 7ª Edizione del “Nazionale2024 –”, un appuntamento annuale riconosciuto come punto di riferimento per chi desidera comprendere i mutamenti tecnologici, digitali e sociali in atto nella nostra società.Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (), il prestigioso riconoscimento celebra il talento e le idee che stanno rivoluzionando il panorama tecnologico, economico e culturale italiano. La conferenza stampa, che si terrà presso gli uffici del Parlamento Europeo a Milano nel prestigioso contesto del Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 59), sarà l’occasione per scoprire le novità dell’edizione 2024, che si preannuncia ricca di spunti di riflessione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e all’innovazione come motore di cambiamento.