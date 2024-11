Gaeta.it - Trump nomina Keith Kellogg come emissario per risolvere il conflitto in Ucraina

Facebook WhatsAppTwitter Donaldha fatto un annuncio decisivo riguardo la sua strategia per affrontare la guerra in, unche dura da oltre due anni e mezzo. Con l’obiettivo diquesta crisi,ha scelto, suo stretto collaboratore e generale in pensione,inviato speciale per le questioni legate ae Russia. Questa decisione segna un passo significativo nei piani di, che durante la campagna elettorale aveva promesso di porre fine alin tempi rapidi.L’annuncio die il ruolo diMercoledì 27 novembre, attraverso un post sul suo social network Truth, Donaldha comunicato ladiinviato speciale per l’. Notando i meriti del generale,ha sottolineatoabbia avuto una carriera decorosa sia nell’ambito militare che in quello imprenditoriale, rivestendo ruoli chiave per la sicurezza nazionale durante il suo primo mandato.