LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: Numia senza Orro, turche d'assalto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22: Il tecnico è sempre lui, Giovanni Guidetti da Modena che ormai è di stanza in Turchia e ha scritto pagine di storia indelebili alla guida di questa squadra. Il tecnico italiano solitamente si affida all’alzatrice turca Cansu Ozbay, alla nona stagione con la maglia del Vakif, protagonista di tutti i trionfi dello scorso anno della Nazionale di Santarelli, ma l’alzatrice soffre di fascite plantare, è fuori da tre settimane e difficilmente recupererà per la sfida odierna. In regia nelle prime due partite dic’è stata Sila Caliskan, arrivata in estate dal Turk Hava Yollari, 28 anni, affiancata in panchina dalla quindicenne Selin Yener, prodotto del vivaio locale. L’opposta è la canadese Kiera Van Ryk, arrivata quest’anno dal Turk Hava Yollari che in Italia giocò una sola stagione nelle file di Bergamo l’anno in cui il campionato fu interrotto per il Covid.