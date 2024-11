Ilfattoquotidiano.it - L’ambulante bengalese che ha venduto la ‘banana di Cattelan’ a 25 centesimi: “Sono povero. Chi l’ha comprata sa che è un frutto?”

Ogni giorno Shah Alam vende decine di banane a a 35l’una o quattro per un dollaro fuori da Sotheby’s. E così la scorsa settimana è diventato, senza saperlo, il protagonista di una vendita che, varcate le porte della casa d’aste newyorkese, si è trasformata nell’acquisto di unpiù costoso al mondo. La sua banana, infatti, è diventata quella “di Cattelan”, battuta per 6,2 milioni e finita nelle mani del miliardario Justin Sun. Settantaquattro anni, immigrato, pochi giorni dopo la vendita, il signor Alam – la cui storia è stata raccontata dal New York Times – era sempre lì tra York Avenue ed East 72nd Street a vendere la sua frutta quando ha saputo che fine aveva fatto la sua banana.Quando la giornalista del Nyt gli ha comunicato il prezzo di vendita una volta che ilè diventato un’opera dell’artista Maurizio Cattelan, il signor Alam è scoppiato a piangere: “un uomo