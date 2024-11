Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Yacine Adli vale solo 12 milioni di euro?

Il colpo diche ha portatodalalla Fiorentina è stato un affareper i viola:non puòre 12!Nelnon sempre entrambe le squadre fanno l’affare. Il caso-Fiorentina è, infatti, emblematico. Sì, perché in questo caso l’affare lo hanno fatto solamente i viola. Il centrocampista franco-algerino, una volta arrivato a Firenze in prestito oneroso (2di) con diritto di riscatto fissato a 10di, ha trovato serenità e si è imposto nelle gerarchie di mister Raffaele Palladino.Il suo inizio di stagione è stato davvero positivo, tanto il classe 2000 ha conquistato anche i tifosi. I suoi numeri ci dicono, infatti, che in 14 presenze tra campionato e Conference League,ha messo a segno 3 goal e ha fornito altrettanti assist per i compagni.