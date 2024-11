Gaeta.it - Arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia in Valle di Fiemme: i dettagli dell’incidente

Facebook WhatsAppTwitter Undi origine straniera, residente indi, è attualmente detenuto con l’accusa diine lesioni personali. Il caso è emerso grazie alla segnalazione di uno dei figli, che ha contattato i carabinieri della Compagnia di Cavalese per denunciare una situazione di pericolo in cui si trovava il fratello minore. Gli inquirenti stanno ora cercando di fare luce su questa triste vicenda familiare.La telefonata disperata e l’intervento delle forze dell’ordineLa sequenza degli eventi è stata innescata da una chiamata concitata fatta da uno dei figli all’operatore del 112. Il ragazzo, in preda al panico, ha riferito che il padre stava inseguendo e minacciando il fratello più piccolo. Una volta ricevuta la chiamata, una pattuglia dei carabinieri è giunta immediatamente sul posto per raccogliere le testimonianze e valutare la situazione.