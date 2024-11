Sport.quotidiano.net - Una serata da dimenticare. Odgaard si batte senza incidere. Miranda e De Silvestri travolti. Orsolini, sostituzione immeritata

Ravaglia 5,5 E’ l’ultimo baluardo di una difesa in sofferenza fin dall’inizio. Apprezzabili le respinte di pugno in mischia che nel primo tempo tolgono un po’ di pressione ai compagni. Capitola tre volte nella ripresa,colpe specifiche: però non fa neanche miracoli. De5 Con la gamba e con il cuore nel primo tempo limita le incursioni di Pedro. Crolla nella ripresa, quando la sua zolla diventa terra di conquista altrui. Beukema 6 Combattivo e feroce, come si conviene a chi vede spuntare maglie biancocelesti da tutte le parti. Non chiude sul secondo palo l’incursione di Gigot: ma in quel flipper non è una colpa grave. Lucumi 5,5 Titolare un po’ per scelta e un po’ per la febbre che in extremis mette ko Casale, respinge qualche pallone di testa calandosi l’elmetto nella trincea rossoblù.