Sport.quotidiano.net - Pagelle. Morosi male. Giannetti peggio. Galligani, soltanto una giocata

STACCHIOTTI 6 Sul secondo gol esce a vuoto ma se il Siena non subisce una lezione memorabile il merito è suo.5 Non parte nemmenoma poi va in sofferenza come tutti e commette errori pesanti. ACHY 5,5 Ci mette tutto quello che ha ma anche lui non chiude come dovrebbe quando serve. CAVALLARI 5 Quelli del Trestina sbucano da tutte le parti e Mencagli lo mette in difficoltà. BIANCON 5,5 Entra quando ormai il Siena è già sotto e può fare poco. RICCHI 5 Terzino prima, mezz’ala poi ma non è giornata come quasi per tutti i compagni. PESCICANI 6,5 (foto) Il migliore del Siena per distacco. Segna, va in percussione e lotta come un leone. Sembra proprio non entrarci niente con il resto della squadra e infatti viene sostituito. DI PAOLA 6 Entra, ci mette corsa e grinta ed è l’unico ad impegnare il portiere avversario.