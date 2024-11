Gaeta.it - Cina aumenta a 30 giorni l’esenzione dal visto per 38 paesi, inclusa l’Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha deciso di estendere a 30dald’ingresso per cittadini di 38 nazioni, Italia. La nuova misura entrerà in vigore il 30 novembre 2024 e sarà valida fino al 31 dicembre 2025, come annunciato dall’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese. Questo cambiamento rappresenta un’importante opportunità per facilitare gli scambi internazionali, specialmente per viaggi di lavoro, turismo e visite a parenti, senza la necessità di ottenere un, purché il soggiorno non superi il mese.Dettagli della nuova politica di esenzione dalA partire dalla fine di novembre 2024, lapermetterà ai cittadini di 38, tra cui, di entrare nel territorio senzaper un soggiorno fino a 30. Questa iniziativa allarga il precedente limite di 15, offrendo una maggiore flessibilità per coloro che desiderano visitare il Paese per motivi vari, dall’affari al turismo.