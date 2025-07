Una Pallottola Spuntata | la durata rispetta la tradizione del franchise

Dopo una carriera di grandi ruoli e grandi successi, Liam Neeson è pronto a toccare il mito con Una pallottola spuntata. Fin dai suoi esordi nel 1973, Neeson è stato uno degli attori più costanti di Hollywood. La star è esplosa alla ribalta quando ha recitato in Schindler’s List (1993) nel ruolo principale, Oskar Schindler, e da allora non ha mai smesso di eccellere. Nel corso della sua carriera, ha recitato in film d’azione, drammi e persino commedie. Neeson è apparso in diversi film di franchise amati, costruendosi nel frattempo una reputazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it