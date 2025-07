Anzio servizio ad alto impatto dei carabinieri | tre denunce e oltre 7mila euro di multe

Anzio, 17 luglio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio di alto impatto nel territorio nel comune di Anzio, con particolare attenzione nella localitĂ Lavinio lido di Enea. Nel corso delle numerose verifiche presso la stazione ferroviaria di Lavinio Lido e servizi perlustrativi, sono state denunciate tre persone: un 20enne italiano per guida in stato di ebbrezza, un 45enne tunisino rintracciato dai Carabinieri dopo che aveva danneggiato con un sasso il vetro di un’auto parcheggiata e un 54enne italiano t rovato in possesso di due coltelli mentre era alla guida del suo veicolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it