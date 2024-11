Sport.quotidiano.net - La Pistoiese soffre, ma torna a vincere: 1-0 al San Marino

Pistoia, 24 novembre 2024 – Laal successo superando 1-0 il Sanal “Marcello Melani”, nella tredicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Un successo meritato, ma sofferto, visto il ritorno degli ospiti nella ripresa. Adesso gli uomini allenati da Alberto Villa sono sesti in classifica con 22 punti, fuori dalla zona-playoff, a sette lunghezze dalla capolista Tau.priva dello squalificato Karmhoud e degli infortunati Donida e Bertolo. Sono i padroni di casa a fare la partita. Al 6’ conclusione dai 20 metri, da posizione centrale, di Basanisi: Braduani non si fa sorprendere. Al 22’, alla prima vera azione d’attacco corale, lapassa in vantaggio: Basanisi riconquista il pallone a metà campo, serve Sparacello che mette Pinzauti dinnanzi alla porta, seppur decentrato sulla destra: tiro secco dell’attaccante, nell’angolino basso alla destra del portiere e 1-0.