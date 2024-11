Ilgiorno.it - Il nuovo aeroporto è vicino. Sì da Roma al masterplan

Leggi su Ilgiorno.it

Passo avanti decisivo per il2035 che disegna il futuro dello scalo varesino, proiettato tra un decennio verso i 40 milioni di passeggeri all’anno. Via libera dunque dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo la conferenza dei servizi, convocata dallo stesso dicastero, che ha riunito tutti i soggetti interessati, comuni, Sea, Enac, Enav,Parco Del Ticino, Regione chiamati a esprimere il loro parere. Nell’incontro solo i Comuni di Cardano al Campo e Samarate hanno espresso parere negativo, posizione che non interferisce sull’iter del piano, a cui aveva già dato il via libera la commissione Via del ministero dell’Ambiente l’anno scorso, che ora può procedere spedito per quanto riguarda lo sviluppo interno al sedime mentre al momento resta escluso l’ampliamento di cargo city, in attesa dell’approvazione del decreto Aria.