Bergamonews.it - Violenza di genere, il 60% delle discriminazioni percepite è sul lavoro

Leggi su Bergamonews.it

Bonate Sotto. Lasulle donne si manifesta in molti modi. Anche impedire a una persona di lavorare è considerata: è proprio nel mondo delche avvengono alcune radicali forme di discriminazione che faticano a uscire allo scoperto e passano sotto la traccia nebulosacomplesse dinamiche di relazione professionale.Un’interessante fotografia, utile a rompere il velo che nasconde il temamanifestazioni di discriminazione efemminile con gli ambienti di, emerge dall’indagine messa a punto da AxL – Agenzia per il– a ben 3.275 candidati in ricerca di opportunità lavorative che hanno espresso le loro percezioni e opinioni sull’argomento. Un’iniziativa che fa parte di una serie di progetti dell’agenzia volti ad approfondire la conoscenza, i bisogni e le esigenze dei lavoratori italiani.