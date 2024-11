Ilnapolista.it - Nasce la Bomba Sinner: il nuovo petardo illegale made in Napoli già sequestrato dai carabinieri

Leggi su Ilnapolista.it

Iniziano piuttosto presto i sequestri dei botti di capodanno illegali, i famosi petardi prodotti al di fuori della legalità. Quest’anno però c’è una novità e si chiama la. Facile intuire che cosa faccia al pari dei colleghi “laMaradona, lascudetto, la Kvara e la georgiana”. Idil’hanno trovata tra i 486 ordigni illegali di vario tipo sequestrati in maniera anche facile visto che è di colore arancione, come i capelli del campione altoatesino.Maxi sequestro adi esplosivi pirotecnici illegali, fabbricati quest’anno con grande anticipo per il Capodanno. Tra questi la pericolosissima ‘‘, molto pubblicizzata e pronta per la spedizioneVittorio Marotta @TgrRaiCampania pic.twitter.com/NpMNq8OZjd— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 23, 2024Sportmediaset aggiunge anche reperire lanon era affatto difficile.