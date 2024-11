La partecipazione alla gestione del patrimonio culturale, si presenta a Napoli la ricerca di Ferrighi e Pelosi

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 25 novembre (ore 17) la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturaliil volume Ladela cura di Alessandraed Elena(2024, Luca Sossella editore). L’appuntamento, in collaborazione con Augustissima Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti e Istituto per le tecnologie della costruzione del CNR, è l’occasione per condividere gli esiti di un progetto diavviato nel 2021 e concluso nel 2023, con cui la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ha studiato i casi didi gruppi di cittadini – formali e informali –delnel contesto nazionale. Una prima fase di osservazione e ascolto ha consentito la mappatura di 260 esperienze di comunità che su tutto il territorio nazionale operano ispirate dai principi della Convenzione di Faro*.