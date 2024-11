Gaeta.it - Avelino: psicologia di base in azione, oltre 1.500 pazienti seguiti nel biennio 2023-2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel territorio della Asl di Avellino, il servizio didiha dimostrato la sua importanza con numeri significativi. Con6.000 colloqui effettuati e più di 1.500, questo servizio rappresenta un punto di riferimento per il supporto psicologico nella regione. Durante una giornata di formche si svolgerà domani, l’Ordine degli Psicologi della Campania presenterà i risultati tangibili dell’attività, evidenziando come la Campania sia stata pioniera nel mettere a disposizione questo tipo di assistenza psicologica gratuita e aperta a tutti i cittadini.Un servizio rispondente a un bisogno realeDal suo avvio nel luglio, il servizio ha messo in luce una realtà preoccupante riguardo la salute mentale della popol. La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 31 e i 60 anni, un periodo della vita che spesso comporta sfide significative.