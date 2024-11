Secoloditalia.it - Anche la televisione ha la sua Giornata mondiale: l’omaggio delle Nazioni unite alla storia del piccolo schermo

Leggi su Secoloditalia.it

Il 21 novembre si celebra lainternazionale della, istituita nel 1996 dall’Assemblea generale. La tv, simbolo della comunicazione e della globalizzazione, ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nel plasmare l’opinione pubblica su temi di ogni genere. Nata in un’epoca lontana dall’era digitale, quando i canali erano pochi e l’unica emittente nel nostro Paese era la Rai, lasi distingueva per contenuti prevalentemente educativi e culturali. L’obiettivo principale era formare e informare la popolazione attraverso programmi scientifici, lezioni di lingua italiana e notiziari di cronaca nazionale e internazionale.L’impatto storico e sociale del mezzo televisivoI film, inizialmente, venivano trasmessi solo in orario serale e in numero estremamente limitato rispetto a oggi, mentre erano più frequenti opere liriche e spettacoli teatrali durante la