Ilfattoquotidiano.it - Migranti all’addiaccio, a Trieste l’unica soluzione si chiama sgombero. La denuncia: “Promesse tradite, si tampona senza risolvere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un primoa giugno e tante, non mantenute. Il risultato? Un altro. Le operazioni sono ancora in corso a, dove centinaia die richiedenti asilo sono stati fatti uscire dalle strutture del Porto Vecchio in cui da mesi trovano riparo, nonostante le istituzioni cittadine, regionali e il Viminale si fossero impegnati a trovare i posti necessari e ad organizzare trasferimenti più costanti verso i centri di accoglienza delle altre regioni. Così non è stato e dopo loa giugno del famigerato Silos (foto), l’ex magazzino portuale asburgico che per anni ha visto accampati idella rotta balcanica tra fango e sporcizia, le persone non hanno fatto altro che spostarsi di pochi metri, in altri ex magazzini altrettanto fatiscenti. Volontari e terzo settoreno: “Effetto dellemai mantenute, ma l’operazione non risolverà nulla, ancora una volta”.