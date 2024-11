Lapresse.it - Italia-Argentina, Meloni alla Casa Rosada: abbraccio con Milei

La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata. Non appena entrata nella sede del governo la premier è stata accolta dsegretaria generale e sorella del presidente argentino Javier, Karina. Poco dopo è arrivato anche il presidente argentino con cui c’è stato un calorosoe uno scambio di battute. Infine, prima del via del bilaterale, i due sono saliti al Salon Blanco per le foto ufficiali. Poco prima, la premier ha deposto a Buenos Aires una corona di fiori al monumento di Josè de San Martin detto ‘El Libertador’, protagonista dell’indipendenza di, Cile e Perù.