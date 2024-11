Iodonna.it - In occasione della Giornata Mondiale del Bambino e dell’Adolescente scopriamo con gli esperti della Società Italiana Pediatria lo stato di salute dei piccoli

I bambini e gli adolescenti italiani stanno bene, ma non benissimo. Alla vigiliadel, che si celebra il 20 novembre, e del 79° Congresso Italiano diche si apre a Firenze, la SIPditraccia un quadro in chiaroscuro. Se, da un lato, si registrano indicatori di eccellenza, dall’altro emergono difficoltà che, se non affrontate, rischiano di compromettere il benessere psico-fisico presente e futuro delle giovani generazioni. Yoga per adulti e bambini: 10 benefici di praticare insieme X Leggi anche › Come spiegare ai bambini come nascono i bambini? Consigli, libri (e niente cicogne) Bambini: i progressi che proteggono la loroL’Italia si distingue ancora in alcuni fondamentali indicatori dipediatrica.