Cresce il turismo internazionale in Campania, svuotandosi il mercato nazionale nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter Lasta vivendo un periodo di rilevante cambiamento nel settore turistico. Secondo un’indagine di Banca d’Italia, i primi sei mesi delhanno visto un aumento significativo degli arrivi di turisti internazionali. Questo incremento ha parzialmente compensato il declino degli italiani in viaggio, portando a un panorama turistico variegato che merita attenzione.Aumento degli arrivi internazionali a CapodichinoI dati provenienti dall’aeroporto di Capodichino mostrano un chiaro trend in salita per gli arrivi internazionali. Rispetto ai numeri del 2019, l’anno pre-pandemia, il numero di turisti stranieri in visita a Napoli è cresciuto, segnalando un’inversione di tendenza significativa. Questo fenomeno è avvenuto proprio in un periodo in cui gli arrivi di turisti italiani hanno mostrato un notevole calo.