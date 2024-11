Gaeta.it - Situazione di agitazione sindacale a Pescara: le preoccupazioni dei lavoratori di Ambiente SpA

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune diè alle prese con una delicatadisollevata da FP CGIL e UIL Trasporti all’interno diSpA. Questo conflitto deriva da diverse problematiche irrisolte legate alla salute e alla sicurezza dei, in particolare riguardo alla dislocazione degli uffici amministrativi e alla necessità di ripristinare turni di lavoro pre-pandemia.il contesto della crisiLa crisi all’interno diSpA è emersa nei mesi scorsi, quando le organizzazioni sindacali hanno espresso fortiriguardo alle condizioni lavorative. Le segnalazioni hanno messo in luce l’urgenza di ripristinare la turnazione oraria come era prima della pandemia. Questo richiamo nasce dall’esigenza di garantire undi lavoro sano e sostenibile per i dipendenti, i quali, attualmente, operano in uffici collocati nei pressi di un impianto di depurazione.