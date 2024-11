Quifinanza.it - Rallenta il mercato immobiliare di Milano, prezzi troppo alti e calo delle compravendite

Nei primi sei mesi del 2024 ildiha registrato un nettoa fronte di un aumento deiin quasi tutte le aree cittadine. Nel capoluogo lombardo è in corso una crisi abitativa che riguarda soprattutto chi, come gli studentiuniversità o i lavoratori con uno stipendio sotto la media, ha meno disponibilità economica.L’aumento deiinteressa soprattutto due tipi di aree: quelle attorno alle fermate periferiche della nuova metropolitana M4 e quelle vicine alle zone in via di riqualificazione per le Olimpiadi invernali del 2026. Ilmentoe l’allungamento del periodo medio necessario per vendere una casa indicano però che il trend potrebbe presto cambiare.IlI risultati del nuovo report del Centro studi di Tecnocasa suiabitazioni anel primo semestre del 2024 rileva un cambiamento netto nell’andamento del settore nel capoluogo lombardo.