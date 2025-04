Lopinionista.it - Intervista a Stefania Convalle, una scrittrice emozionante

Una volta, quando non c’era tutta la tecnologia di oggi, era più semplice. Ci emoziona nel profondo, facendoci vibrare le corde del cuore e, ancor più, dell’animacon le sue opere. E a questo giro con “Seduti allo Stesso Tavolo” (Edizioni) ci invita anche a fare importanti riflessioni sul mondo dell’Editoria, sull’importanza dei veri rapporti umani , della puntuale condivisione, che non ha nulla a che fare con quella Social, e dei sogni.“Seduti allo stesso tavolo”, un titolo semplice ma nel contempo profondo. Rappresenta anche un’immagine che sovente oggi non possiamo vedere con facilità nelle nostre case e all’interno delle famiglie dove ognuno tende a farsi gli affari propri. Questo titolo dunque nasconde anche un poco di nostalgia di un’abitudine che per molti fa parte del passato?Hai proprio ragione.