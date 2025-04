Lapresse.it - Russia, Elton John Aids Foundation dichiarata indesiderata

Inl’ufficio del procuratore generale ha dichiarato indesiderate le attività della. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe.Procura generale russa: “Attività di propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali”“Nonostante gli obiettivi delle ong siano il sostegno alle associazioni pubbliche per la prevenzione e la lotta all’e il superamento della discriminazione e dell’abbandono nei confronti dei sieropositivi e delle persone con opinioni non tradizionali, le loro attività si concentrano maggiormente sulla propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali, dei modelli occidentali di famiglia e del cambiamento di sesso”, ha dichiarato la procura generale, denunciando che “un atteggiamento negativo nei confronti delle politiche dei Paesi che proteggono i valori spirituali e morali tradizionali”.