Mister Movie | Pechino Express 2025 | Elettra Lamborghini Sconvolge la Gara!

Pechino Express 2025: Elettra Lamborghini Sconvolge la Gara!

Thailandia a Rischio: Cosa Aspettarsi dalla Prossima Tappa

Preparati a un'altra avventura mozzafiato di Pechino Express! Costantino della Gherardesca e Fru ti accompagneranno in un viaggio epico di 374 chilometri, da Sukhothai a Chiang Mai, nel cuore della Thailandia. Ma attenzione, questa tappa ha in serbo delle sorprese!

Elettra Lamborghini: L'Incubo Leopardato delle Coppie

Elettra Lamborghini farà il suo ingresso trionfale come ospite speciale, ma non portare allegria, ma guai. Sarà lei a portare la temutissima 'bandiera leopardata', un vero e proprio malus per le coppie in gara. Evitarla sarà fondamentale, perché chi verrà "catturato" dovrà affrontare una punizione che potrebbe costare minuti preziosi. Immagina la tensione!