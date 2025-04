Mistermovie.it - Mister Movie | Daredevil: Born Again – Scopri il Ritorno di Wilson Fisk e il Mistero di Muse

Sei pronto per un tuffo adrenalinico nel mondo di? La serie, disponibile su Disney+, ti catturerà con la sua trama intensa, riportandoti nel cuore delle intricate vicende di Hell's Kitchen. Preparati a ritrovare volti noti e ad affrontare nuove minacce.vs.: Un Duello che si Ripete, con un Nuovo GiocatoreAl centro di questa nuova stagione troviamo, interpretato magistralmente da Vincent D’Onofrio, di nuovo in scena. Questa volta,è il neo-sindaco e ha creato una task-force per vigilanti. Nell'ultimo episodio,, con Charlie Cox che riprende il ruolo di Matt Murdock, si ritrova a caccia di un nuovo e inquietante nemico:, un artista di murales con un'ossessione per l'omicidio. La caccia si fa serrata e il conflitto traculmina in un confronto brutale.