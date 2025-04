Tvpertutti.it - Regolamento The Couple su Canale 5, stop fandom tossici e primi concorrenti: i nomi

The: Mediaset diceaiL'ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi con la vittoria di Jessica Morlacchi, ha fatto non poco discutere per il televoto. Risaputo è il fatto che ihanno manovrato il sistema, tra VPN, BOT, mail sottratte e prese dal dark web. Non a caso, l'ex concorrente del GF Chiara Cainelli è riuscita ad arrivare alla finale con votazioni discutibili.Mediaset ha deciso di correre al riparo e ildi Theprevede che i telespettatori potranno sostenere la coppia preferita solo tramite SMS, con una sola preferenza per utenza. Al fine del conteggio dei voti totali, saranno considerati solo i voti pervenuti da tutti gli operatori telefonici che daranno luogo ai risultati delle votazioni. Vietato è esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, che permettano l'invio massivo di voti da utenze che forniscano servizi di call center.