Casale sul Sile: Investe un pedone, scende per aiutarlo e viene travolto a sua volta

Due incidenti si sono verificati in rapida successione nella serata di martedì 2 aprile asul, in provincia di Treviso. Il bilancio è di un uomo gravemente ferito e un altro che ha riportato lesioni più lievi.Secondo quanto riportato da TrevisoToday, la dinamica dell’incidente ha dell’incredibile. Un uomo di 63 anni stava camminando lungo via Nuova Trevigiana quando è stato investito da una Volvo V60. L’impatto è stato violento, scaraventandolo nel fossato a bordo strada. Ilè stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata.Il conducente dell’auto, nel tentativo di prestare aiuto al ferito, è sceso dal veicolo ma, pochi istanti dopo, è stato colpito da una Volkswagen Golf che stava transitando sulla stessa strada. Fortunatamente, in questo secondo impatto, l’uomo ha riportato solo ferite lievi.