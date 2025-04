Wicked | For Good il primo sguardo svelato al CinemaCon

Leggi su Cinefilos.it

: For, ilalLa Universal ha chiuso la sua presentazione alcon un emozionante: Fordi Jon M. Chu, la seconda parte del suo musical fantasy basato sull’omonimo spettacolo di Broadway. Ariana Grande e Cynthia Erivo erano sul palco con Chu e il produttore Marc Platt.Il trailer mostrato agli esercenti è stato abbastanza epico.: Forcontinuerà la storia di Glinda di Grande e della Strega Cattiva dell’Ovest di Erivo, precedentemente nota come Elphaba. Uscirà nei cinema USA il 21 novembre.“Elphaba, so che sei là fuori”, dice Galinda con una voce fuori campo. Vediamo la strega rosa emergere dal suo castello di smeraldo. Elphaba cade sul balcone. “Si tratta del Mago e di me”, esclama la strega verde. Vediamo Galinda indossare la grande tiara.