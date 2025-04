Internews24.com - Chivu: «Non è mai facile affrontare l’Inter! Triplete? Lo costruisci nel tempo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Non è mai? Lonel tempo.» Le parole del tecnico del ParmaIntervistato a CBS Golazo, l’ex Inter ed attuale allenatore del Parma, Christian, ha parlato cosi:PARMA INTER- «Non è mai, conosciamo la sua forza, è una delle migliore se non la migliore squadra in Italia e una tra le top in Europa. Dovremo essere la miglior versione di noi stessi, sappiamo quanto sarà difficile e ci stiamo preparando. Bisogna credere di poter disputare una grande partita e ottenere un buon risultato»SUL- «Non saprei confrontare questa Inter con quella del 2010, sono due grandissime squadre e nel frattempo il gioco è cambiato anche se non saprei dire se in meglio o in peggio. Ad ogni modo il periodo del 2010 rimarrà unico, eravamo un gruppo di grandi giocatori con personalità e leadership.