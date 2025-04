Mistermovie.it - Mister Movie | Dragon Trainer Live-Action: Recensioni Entusiaste! Cosa Aspettarsi?

Preparati a rivivere la magia di "" come non l'hai mai vista! Dean DeBlois, il genio dietro i film d'animazione originali, ha diretto questo remake. L'obiettivo? Ricreare l'avventura e l'emozione che hanno reso il classico del 2010 un successo mondiale.Prime: "" Rinasce inMason Thames sarà Hiccup, Nico Parker interpreterà Astrid e Gerard Butler tornerà nei panni di Stoick. Le riprese si sono svolte in Irlanda del Nord, e questo è il primo filmdi DreamWorks Animation. La ciliegina sulla torta? Il leggendario John Powell è tornato a comporre la colonna sonora.Reazioni Incredibili: "" Conquista CinemaCon!L'anteprima mondiale di "" al CinemaCon il 2 aprile 2025 ha scatenato un'ondata di entusiasmo.