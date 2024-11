Ilgiorno.it - In tre derubano turista sul tram . Presi dalla polizia

Leggi su Ilgiorno.it

Erano a caccia di turisti da derubare e stavano appostati vicino alle fermate delin via Torino e in via Cantù, a due passi dal Duomo. I tre, però, non sono sfuggiti ai poliziotti della Sesta sezione della Squadra Mobile che stavano monitorando la zona proprio per prevenire reati predatori. A insospettire gli agenti, il fatto che i tre indossassero auricolari, parlandosi a distanza, sabato nel primo pomeriggio, quando il centro città è affollato di turisti e milanesi a spasso nel weekend. L’appostamento è durato diversi minuti durante i quali lanon ha perso di vista i “sospettati“. I sospetti sono aumentati, osservando che alla partenza di unquegli uomini fossero rimasti in strada, dopo essere saliti e scesi. All’arrivo di un secondosono saliti in due. Seguiti dai poliziotti.