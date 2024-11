Gaeta.it - Campania in ritardo sulle vaccinazioni contro il Papilloma Virus: i dati emergono da un tavolo scientifico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lasi trova a dover affrontare una situazione preoccupante per quanto riguarda leil, necessarie per prevenire tumori della cervice uterina e altre patologie associate. Le ultime statistiche indicano che la regione è al penultimo posto in Italia per le coperture vaccinali tra le ragazze di 15 anni, con una percentuale del solo 46,5%, mentre per i maschi di uguale età la situazione è drammatica, con un misero 27,2% di copertura. Questisono emersi da un recente ina Venezia, dove esperti del settore si sono riuniti per discutere strategie di miglioramento in ambito di prevenzione oncologica.Il quadro attuale delleinLa situazione attuale inrispetto alla vaccinazionel’HPV è inquietante.