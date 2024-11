Gaeta.it - Roma alle prese con rincari: prezzi in crescita tra affitti, alimentari e turismo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Vivibilità acontinua a deteriorarsi con l’aumento dei costi, dall’abitazione ai beni di prima necessità, fino ai servizi per i turisti. Questa situazione non solo incide sulle famigliene, ma solleva anche preoccupazioni in vista del Giubileo, previsto per il prossimo anno. Sindacati e associazioni avvertono che l’aumento deista già creando tensioni significative per la popolazione residente.Aumenti significativi nei costi quotidianiNegli ultimi mesi, ini hanno assistito a un aumento sostanziale deiin vari settori. Gli, in particolare, hanno raggiunto livelli record, rendendo sempre più difficile per le famiglie trovare abitazioni nei quartieri centrali e limitrofi. A questo si aggiunge il caro, con costi che crescono anche nei supermercati e nei mercati rionali.