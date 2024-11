Gaeta.it - Proteste violente in Italia: feriti tra le forze dell’ordine e assalti agli edifici istituzionali

Nelle ultime ore, l'è stata testimone di una serie dimanifestazioni che hanno portato a tafferugli, ferimenti di poliziotti e atti vandalici nei confronti dipubblici. Le, intitolate "No Meloni Day", sono state organizzate da collettivi radicali e associazioni studentesche, in risposta a un clima politico teso, segnato da profonde divisioni. Gli eventi si sono verificati in diverse cittàne, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità del paese.La dinamica dellee la reazione delle istituzioniLe manifestazioni di ieri si sono caratterizzate per la loro violenza e per la mancanza di freni alle azioni degli attivisti. Secondo i report, 19 poliziotti sono rimastiin seguitoscontri con i manifestanti.