Cavalieri sfida Milano Oggi vittoria per forza

"L’umore all’interno della squadra è molto positivo, nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime partite. La voglia di riscatto è tanta, c’è molta fiducia nel lavoro. La pausa ci ha aiutato a ricaricare le energie sia fisiche che mentali, dopo settimane intense è fondamentale prendere un momento per riposare. A livello tecnico ci ha permesso di focalizzarci su alcuni dettagli. Detto questo, posso dire che siamo sempre più vicini a raggiungere ciò che ci serve per trovare la prima". E’ il giovane mediano d’apertura Gianmarco Magni a suonare la carica, in vista del match odierno che vedrà iUnion affrontare il Rugby. Un incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A di rugby, che si terrà al Chersoni di Iolo alle 14:30 e metterà di fronte due squadre forti, nonostante la situazione di classifica.