Perché è tornato da Mariavittoria Grande Fratello Tommaso pensava di farla franca ma il pubblico lo ha sgamato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Franchi è rientrato nella casa delitaliano, dopo la sua breve esperienza al Gran Hermano, l’edizione spagnola del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per il concorrente si è trattato di una bellissima esperienza e lo ha ribadito una voltain Italia: “Mi è dispiaciuto andare via. Sicuramente è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono gratissimo al”. Non lo aveva nascosto si suoi nuovi inquilini spagnoli, spiegando anche di non avere nostalgia del format italiano. “Devo tornare in Italia? Mi fa male un po’, ammetto che mi dispiace. In questa casa sto troppo bene con questi ragazzi. Non l’avrei mai detto, ma adesso mi sono ambientato. “Con chi sono stato bene in questi giorni? – si è chiesto il concorrente – Con diversi di loro.