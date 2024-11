Zonawrestling.net - Annullato il ritorno di Nixon Newell (Tegan Nox) nelle indies

Leggi su Zonawrestling.net

Nella carriera diNox, tra gli alti e i bassi, sembra esserci sempre una costante: la sfortuna. Arrivata in NXT nel 2017, ha subito due rotture del legamento crociato che l’hanno costretta a stare lontana del ring per quasi due anni. Licenziata nel 2021, è tornata poi in WWE un anno dopo – uno dei primi nomi assunti da Triple H dopo il cambio di regime. Ma anche questa seconda avventura a Stamford non ha avuto i risultati sperati, e proprio a inizio novembre è stato annunciato nuovamente il suo licenziamento. Eppure pochi giorni dopo è arrivata la notizia della sua prima data indie, prevista per dicembre. Ma ancora una volta, la sfortuna non l’ha abbandonata.Cancellato ilin UKLa ATTACK! Pro Wrestling, federazione gallese guidata dall’ex NXT UK Mark Andrews, ha dovuto comunicare, tramite un post sui social media, che– questo il nome diNox– non potrà più apparire all’evento Under the Mistletour del 14-15 dicembre, diversamente da quanto annunciato solo pochi giorni fa.