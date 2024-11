Liberoquotidiano.it - Violenza di genere, Ternullo (FI): "Al lavoro per garantire l'indipendenza economica delle vittime"

Daniela, senatrice di Forza Italia, è ospite a "Parlamentari scatenati", la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. Intervistata da Costanza Cavalli,ha presentato un ddl per l'inserimento nel mondo deldonnedidie domestica edicon deformazione o sfregio permanente del viso, nonché dei figlidi femminicidio. Il legislatore, a fine 2023, ha già previsto lo sgravio contributivo per l'assunzionedonnedinel settore privato, "si tratta ora di occuparsi anche del pubblico", spiega la senatrice. "Dare alle donne in difficoltà la possibilità di esseremente indipendenti con servizi di sostegno e di collocamento è fondamentale", sottolinea, "Spero davvero che questo governo abbia l'opportunità dia questerisorse per essere autonome e libere".