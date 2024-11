Universalmovies.it - Star Wars | Da Empire cover e foto di Andor S2

La rivistaMagazine ha svelato le copertine del prossimo numero dedicate a, la serie tv giunta alla sua seconda stagione.Dopo la prima occhiata offerta gentilmente da Disney+ attraverso il trailer relativo alle nuove serie tv in arrivo (lo trovate a questo nostro indirizzo), la seconda stagione diquest’oggi torna nuovamente protagonista in rete grazie alla rivistaMagazine. Il celebre magazine britannico, infatti, ha svelato la copertina ufficiale, quella destinata agli abbonati ed alcune immagini in esclusiva.La campagna promozionale diS2 è oramai partita, il prossimo passo sarà presumibilmente il lancio del teaser trailer. Rimanete connessi sulle nostre pagine.Note di ProduzioneLe riprese della seconda stagione sono partite nel novembre del 2022, successivamente hanno subito un lungo stop a causa degli scioperi hollywoodiani.