Bergamonews.it - “Atalanta-Real Madrid, la conferenza stampa facciamola al Teatro Donizetti”

Bergamo. Il 10 dicembre l’giocherà in Champions League contro il, la squadra più prestigiosa d’Europa e forse del mondo. “Il 14 dicembre si inaugurerà una grandissima coproduzione internazionale tra cinquetà teatrali di respiro europeo. Una di queste sarà la Fondazione, che insieme alporterà in scena l’immortale ‘Maria Stuarda’. Coincidenze? Non penso proprio. “Io credo solo alle opportunità”.Di quale opportunità si tratta, lo spiega in un post su Instagram Alessandro Valoti: “Perché non far risplendere insieme due eccellenze bergamasche, l’e Gaetano? Ecco la proposta che lancio a tutti, come Consigliere di Amministrazione della Fondazione: facciamo lao il pranzo ufficiale pre-match dipresso il nostro amato? Aiutatemi a farla diventaretà: condividete il mio post!”.