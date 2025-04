Tpi.it - Mark Antony Samson ha ucciso Ilaria Sula mentre i suoi genitori erano presenti in casa: “Chiedo scusa”

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso: il suo ex fidanzato(qui il suo profilo) ha confessato il delitto sbarazzandosi successivamente del cadavere della ragazza, nascondendolo all’interno di una valigia poi rinvenuta in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale. Il 23enne hala giovane probabilmente la sera stessa della sua scomparsa, all’interno del suo appartamento in via Homs, nel quartiere Africano,in.L’omicida ha buttato il coltello in un cassonettoha tenuto il telefono della vittima per qualche ora rispondendo anche a qualche messaggio. Poi si è sbarazzato anche del cellulare buttandolo in un tombino ed è andato dalle coinquiline dell’ex fidanzata per far finta di cercarla.