Antonino Cannavacciuolo: "Sono dimagrito rinunciando alla cena. Io sex symbol? Non mi interessa"

Protagonista della nuova edizione di Cucine da incubo,si racconta in un’intervista a La Repubblica. Lo chef afferma di non avere rimpianti ma se dovesse indicare un errore commesso, ammette: “Non andare all’estero da giovane. Sì, ho fatto deviazioni, Francia, Giappone, ma pochi mesi. Mi manca la mentalità americana”. Sulla moglie Cinzia, con la quale condivide la gestione di Villa Crespi, dichiara: “Ho al mio fianco una donna intelligente, nell’intelligenza c’è tutto. Ha capito quando volevo fermarmi, sa quando mi deve girare intorno e quando deve allontanarsi.stato veramente fortunato, è anche una grande mamma”.Il cuoco rivela di non soffrire d’ansia nonostante il suo lavoro assai stressante: “Affronto subito i problemi. Se un ragazzo mi chiede: ‘Dopo parliamo?’, rispondo: ‘Parliamo adesso’.