Dazi Meloni | Lavorare per scongiurare guerra commerciale tra Stati Uniti e Europa

“Quello statunitense chiaramente per noi è un mercato fondamentale, è evidente che l’introduzione di nuoviavrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani, penso personalmente che sarebbe anche un’ingiustizia per molti americani perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha la possibilità economica di spendere di più”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla cerimonia di consegna del premio ‘Maestro dell’Arte della cucina italiana’ che si è svolta nel cortile d’onore di Palazzo Chigi. “Per quello che riguarda la politica – ha ricordato la premier – il nostro compito non può che essere quello di sostenervi, di valorizzarvi come stiamo facendo per i nostri prodotti agroalimentari che sono anch’essi un bene da difendere perché raccontano la millenaria vocazione produttiva dell’Italia, rappresentano uno dei principali asset strategici dell’economia italiana”.